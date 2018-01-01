Тренер Аякса: Рамос - это настоящий босс на футбольном поле

Эрик тен Хаг считает, что отсутствие испанца - потеря для мадридцев.

Главный тренер Аякса Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Реалом.



“Наша цель понятна, и она неизменна в каждом матче - забивать голы. Мы - Аякс, и нам не важно, с кем играем. Всегда будем стараться доминировать, забивать и побеждать. Завтра хотим сами решать свою судьбу. Все игроки понимают: если хотим продолжить борьбу за титул, то остался последний шанс.



Реалу не поможет Серхио Рамос, а это настоящий босс на футбольном поле, столп обороны мадридцев. Уверен, для Реала это не только тактическая, но и психологическая потеря.



Мы всегда пытаемся завладеть инициативой. Это наш стиль игры в футбол. Аякс по-прежнему сражается на трех фронтах, но завтра нам необходимо сыграть на уровне Реала“, - цитирует голландского специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Реал - Аякс состоится сегодня, 5 марта, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка.