Десять игроков МЮ не смогут помочь команде в матче против ПСЖ

У тренерского штаба "красных дьяволов" серьезные проблемы.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер не сможет рассчитывать сразу на десять игроков основы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ, сообщает Goal.com.

Хуан Мата, Антони Марсьяль, Антонио Валенсия, Неманья Матич, Андер Эррера, Алексис Санчес, Джесси Лингард и Маттео Дармиан травмированы, Фил Джонс восстанавливается после болезни.

Один из лидеров “красных дьяволов“ Поль Погба пропустит игру в Париже из-за красной карточки, полученной в первом матче на Олд Траффорд.

Напомним, завтра, 6 марта МЮ сыграет ответный поединок против ПСЖ в Лиге чемпионов. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого матча.

Первый матч завершился выездной победой ПСЖ со счетом 2:0.