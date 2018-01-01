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Десять игроков МЮ не смогут помочь команде в матче против ПСЖ

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У тренерского штаба "красных дьяволов" серьезные проблемы.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер не сможет рассчитывать сразу на десять игроков основы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ, сообщает Goal.com.

Хуан Мата, Антони Марсьяль, Антонио Валенсия, Неманья Матич, Андер Эррера, Алексис Санчес, Джесси Лингард и Маттео Дармиан травмированы, Фил Джонс восстанавливается после болезни.

Один из лидеров “красных дьяволов“ Поль Погба пропустит игру в Париже из-за красной карточки, полученной в первом матче на Олд Траффорд.

Напомним, завтра, 6 марта МЮ сыграет ответный поединок против ПСЖ в Лиге чемпионов. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого матча.

Первый матч завершился выездной победой ПСЖ со счетом 2:0.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Манчестер Юнайтед, ПСЖ
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Источник: goal.com

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