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Футболисты МЮ приняли участие в забавном челлендже перед матчем с ПСЖ

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Марсьяль, Грант и Мактоминей устроили Масленицу.

Антони Марсьяль
Антони Марсьяль
Getty Images

Перед ответным поединком 1/8 финала Лиги Чемпионов между ПСЖ и Манчестер Юнайтед три игрока "красных дьяволов" приняли участие в интересном челлендже.

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Форвард Антони Марсьяль, полузащитник Скотт Мактоминей и голкипер Ли Грант выполняли задания в честь Блинного дня (аналог Масленицы в Британии).

У футболистов было три испытания: перевернуть блин на сковороде с закрытыми глазами, пожонглировать блином в течение 15-ти секунд и снова перевернуть блин, но теперь повернувшись вокруг своей оси. 

Напомним, в среду, 6 марта, манкунианцы сыграют ответный матч против ПСЖ. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка.

Первый поединок Манчестер Юнайтед проиграл дома со счетом 0:2.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Ли Грант, Скотт Мактоминей, Антони Марсьяль
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Источник: twitter.com

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