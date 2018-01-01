Футболисты МЮ приняли участие в забавном челлендже перед матчем с ПСЖ
Перед ответным поединком 1/8 финала Лиги Чемпионов между ПСЖ и Манчестер Юнайтед три игрока "красных дьяволов" приняли участие в интересном челлендже.
Смотри также: Севилья потроллила Месси, приняв участие в популярном челлендже
Форвард Антони Марсьяль, полузащитник Скотт Мактоминей и голкипер Ли Грант выполняли задания в честь Блинного дня (аналог Масленицы в Британии).
У футболистов было три испытания: перевернуть блин на сковороде с закрытыми глазами, пожонглировать блином в течение 15-ти секунд и снова перевернуть блин, но теперь повернувшись вокруг своей оси.
With #PancakeDay just around the corner, we put three #MUFC stars through their paces! 🥞— Manchester United (@ManUtd) 4 марта 2019 г.
No-look challenge 👀
15-second challenge ⚡️
Spin challenge 🔄 pic.twitter.com/DqwcjTZCzG
Напомним, в среду, 6 марта, манкунианцы сыграют ответный матч против ПСЖ. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка.
Первый поединок Манчестер Юнайтед проиграл дома со счетом 0:2.
Полная версия правил