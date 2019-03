Футболисты МЮ приняли участие в забавном челлендже перед матчем с ПСЖ

Перед ответным поединком 1/8 финала Лиги Чемпионов между ПСЖ и Манчестер Юнайтед три игрока "красных дьяволов" приняли участие в интересном челлендже.

Форвард Антони Марсьяль, полузащитник Скотт Мактоминей и голкипер Ли Грант выполняли задания в честь Блинного дня (аналог Масленицы в Британии).

У футболистов было три испытания: перевернуть блин на сковороде с закрытыми глазами, пожонглировать блином в течение 15-ти секунд и снова перевернуть блин, но теперь повернувшись вокруг своей оси.

With #PancakeDay just around the corner, we put three #MUFC stars through their paces! 🥞



No-look challenge 👀

15-second challenge ⚡️

Spin challenge 🔄 pic.twitter.com/DqwcjTZCzG