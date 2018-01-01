Ройс: Боруссия не будет сдаваться

Немецкий футболист верит в то, что его команда может сотворить чудо.

Полузащитник дортмундской Боруссии Марко Ройс поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Тоттенхэма.

“Я верю в то, что Боруссия сможет сотворить чудо. Мы не будем сдаваться. Нам нужно найти правильный баланс между защитой и атакой. И постараться забить голы в нужный момент. Атмосфера в команде? Все хорошо, мы должны сохранять позитивный настрой“, - приводит слова Ройса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в первой игре Боруссия уступила со счетом 3:0.

Ответная матч состоится в Германии 5 марта в 22:00 по киевскому времени.

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