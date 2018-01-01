Порту - Рома: где смотреть матч

Где смотреть матча Порту - Рома, которые сыграют 6 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Порту и Рома 6 марта на стадионе Драгау в Португалии сыграют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Первая встреча, которая прошла на Стадио Олимпико, оставила открытым вопрос о победителе противостояния. Рома добилась победы 2:1. На голы Николо Дзаньоло Порту сумел ответить метким ударом Адриана Лопеса.

Где смотреть матч между Порту и Ромой? В прямом эфире посмотреть игру можно будет на телеканале Футбол 1.

На нашем сайте будет текстовая онлайн трансляция матча Порту - Рома, которая начнется в 22:00.