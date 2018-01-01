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ПСЖ - Манчестер Юнайтед: где смотреть матч

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Где смотреть матч ПСЖ - МЮ, которые сыграют 6 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Где смотреть матч ПСЖ - МЮ
Где смотреть матч ПСЖ - МЮ
Getty Images

Французский ПСЖ и английский Манчестер Юнайтед 6 марта в Париже на Парк де Пренс сыграют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Первая встреча, которая прошла на Олд Траффорд, окончилась уверенной победой ПСЖ 2:0. Голами отличились Преснель Кимпембе и Киллиан Мбаппе. 

Где смотреть матч между ПСЖ и Манчестер Юнайтед? В прямом эфире посмотреть игру можно будет на телеканале Футбол 2.

На нашем сайте будет текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - МЮ, которая начнется в 22:00.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, ПСЖ, Манчестер Юнайтед, где смотреть футбол
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