ПСЖ - Манчестер Юнайтед: где смотреть матч

Где смотреть матч ПСЖ - МЮ, которые сыграют 6 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Французский ПСЖ и английский Манчестер Юнайтед 6 марта в Париже на Парк де Пренс сыграют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Первая встреча, которая прошла на Олд Траффорд, окончилась уверенной победой ПСЖ 2:0. Голами отличились Преснель Кимпембе и Киллиан Мбаппе.

Где смотреть матч между ПСЖ и Манчестер Юнайтед? В прямом эфире посмотреть игру можно будет на телеканале Футбол 2.

На нашем сайте будет текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - МЮ, которая начнется в 22:00.