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Реал - Аякс: где смотреть матч Лиги чемпионов

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Реал примет Аякс 5-го марта в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Узнай, где можно посмотреть этот матч в прямом эфире.
Где смотреть матч Реал - Аякс
Где смотреть матч Реал - Аякс
Getty Images

Во вторник, 5-го марта, мадридский Реал на своем поле примет амстердамский Аякс в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом матче в упорной борьбе “сливочные“ сумели одержать выездную победу, одолев Аякс со счетом 2:1. Голом отличился игрок Аякса Хаким Зиех, а в составе Реала забили Карим Бензема и Марко Асенсио. Правда, в ворота мадридцев забили еще один гол, но его отменили после просмотра VAR.

Матч Реал Мадрид - Аякс в прямом эфире будет показывать телеканал Футбол 1.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Стоит сказать, что букмекеры называют фаворитом Реал. Так, в конторе Pari-match принимают ставки на победу хозяев с коэффициентом 1.64, в то время как триумф Аякса оценили в 5.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.40.

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Теги: Реал, Реал Мадрид, Аякс, Лига Чемпионов, где смотреть, футбол
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