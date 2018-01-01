Реал - Аякс: где смотреть матч Лиги чемпионов

Реал примет Аякс 5-го марта в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Узнай, где можно посмотреть этот матч в прямом эфире.

Во вторник, 5-го марта, мадридский Реал на своем поле примет амстердамский Аякс в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом матче в упорной борьбе “сливочные“ сумели одержать выездную победу, одолев Аякс со счетом 2:1. Голом отличился игрок Аякса Хаким Зиех, а в составе Реала забили Карим Бензема и Марко Асенсио. Правда, в ворота мадридцев забили еще один гол, но его отменили после просмотра VAR.

Матч Реал Мадрид - Аякс в прямом эфире будет показывать телеканал Футбол 1.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Стоит сказать, что букмекеры называют фаворитом Реал. Так, в конторе Pari-match принимают ставки на победу хозяев с коэффициентом 1.64, в то время как триумф Аякса оценили в 5.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.40.