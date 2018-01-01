Боруссия Д - Тоттенхэм: где смотреть матч Лиги чемпионов

Боруссия Д и Тоттенхэм 5 марта сыграют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Узнайте, где смотреть матч.

Во вторник, 5 -го марта, дортмундская Боруссия примет Тоттенхэм в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом матче в Лондоне крупную победу одержал Тоттенхэм, разгромив "шмелей" со счетом 3:0. Голами в этой встрече отличились Хын Мин Сон, Ян Вертонген и Фернандо Льоренте.

Посмотреть матч Боруссия Д - Тоттенхэм в прямом эфире можно будет на телеканале Футбол 2. Также транслировать поединок будет российский канал Матч! Футбол 1.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Тоттенхэм, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Стоит сказать, что букмекеры считают фаворитом поединка хозяев поля. Так, в конторе Pari-match ставки на победу “шмелей“ принимают с коэффициентом 1.97, а на триумф “шпор“ - 3.60. Ничью здесь оценили в 3.95.