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Боруссия Д - Тоттенхэм: где смотреть матч Лиги чемпионов

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Боруссия Д и Тоттенхэм 5 марта сыграют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Узнайте, где смотреть матч.
Где смотреть матч Боруссия Д - Тоттенхэм
Где смотреть матч Боруссия Д - Тоттенхэм
Getty Images

Во вторник, 5 -го марта, дортмундская Боруссия примет Тоттенхэм в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом матче в Лондоне крупную победу одержал Тоттенхэм, разгромив "шмелей" со счетом 3:0. Голами в этой встрече отличились Хын Мин Сон, Ян Вертонген и Фернандо Льоренте. 

Посмотреть матч Боруссия Д - Тоттенхэм в прямом эфире можно будет на телеканале Футбол 2. Также транслировать поединок будет российский канал Матч! Футбол 1.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Тоттенхэм, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Стоит сказать, что букмекеры считают фаворитом поединка хозяев поля. Так, в конторе Pari-match ставки на победу “шмелей“ принимают с коэффициентом 1.97, а на триумф “шпор“ - 3.60. Ничью здесь оценили в 3.95.

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Теги: Боруссия Д, Боруссия Дортмунд, Тоттенхэм, где смотреть, Лига Чемпионов, футбол
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