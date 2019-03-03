Невилл призвал Ливерпуль проиграть Баварии, чтобы бороться за чемпионство в АПЛ

Легендарный англичанин считает, что более свободный график поможет команде бороться с Манчестер Сити в чемпионате Англии.

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл, ныне работающий футбольным экспертом, заявил, что Ливерпулю нужно отказаться от борьбы в Лиге чемпионов ради победы в чемпионате Англии.

“Я всегда считал и до сих пор придерживаюсь мнения, что Ливерпуль сможет выиграть чемпионат Англии, если у них будет свободный календарь.

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Я скажу им следующее - проиграйте Баварии. Вы подумаете, что это сумасшествие, что нельзя выходить на поле с мыслями о поражении, но сделайте это. Уверен, более свободный календарь пойдет вам на пользу в АПЛ“, - приводит слова Невилла 101 Great goals.

Напомним, матча Бавария - Ливерпуль состоится 13-го марта. Первый матч завершился в нулевую ничью.

Отметим, что “красные“ сыграли вничью с Эвертоном, позволив Манчестер Сити выйти на первое место в турнирной таблице АПЛ с преимуществом в одно очко.