Милан Шкриньяр сделал необычное заявление.

Защитник Интера Милан Шкриньяр сообщил, что готов сменить имя, если его команда выиграет Лигу чемпионов.

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“Я бы хотел наконец-то что-то выиграть, ведь я еще не получал трофеев. Если это будет Лига чемпионов, то будет просто отлично. Если мы выиграем, то я сменю имя на Интер Милан Шкриньяр.

У меня замечательные отношения с фанатами, и я хочу отвечать им взаимностью на те эмоции, которые он мне дают“, - приводит слова Шкриньяра Calciomercato.

Также футболист прокомментировал возможность ухода из Интера.

“Я никуда не тороплюсь. Если я проведу в Интере 15 лет, я буду только этому рад, ведь я нахожусь в топ-клубе“, - добавил Шкриньяр.

Напомним, по итогам группового раунда ЛЧ в сезоне-2018/19 Интер отправился в Лигу Европы, где дошел до 1/8 финала. Соперником миланского клуба на этой стадии турнира будет немецкий Айнтрахт.

Ранее сообщалось, что лидер Интера Мауро Икарди решил остаться в команде.