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Рамос получил дополнительную дисквалифицию от УЕФА

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Капитан Реала получил наказание за намеренную желтую карточку.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

УЕФА наказал капитана мадридского Реала Серхио Рамоса.

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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса (2:1) испанский защитник получил желтую карточку.

УЕФА расследовал этот момент и считает, что Рамос получил ее специально, чтобы не иметь предупреждений к матчам стадии 1/4 финала.

Рамос получил дисквалификацию на два ближайших матча Реала в еврокубках.

Таким образом, он не поможет своей команде в ответном матче против Аякса и в следующей игре Реала в еврокубках, сообщает официальный сайт УЕФА.

Смотрите также видео, на котором Рамос спрашивает разрешения получить желтую карточку.

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Теги: футбол, Серхио Рамос, УЕФА, Реал
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Источник: www.uefa.com

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