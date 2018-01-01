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УЕФА открыл дело против Рамоса

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Испанского защитника могут наказать на скандальный инцидент в матче против Аякса.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

УЕФА рассмотрит дисциплинарное дело в отношении защитника мадридского Реала Серхио Рамоса из-за желтой карточки, которую футболист получил умышленно, сообщает AS.

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В первом матче 1/8 Лиги чемпионов с Аяксом Рамос специально получил желтую карточку, с целью пропустить ответный матч и не иметь предупреждений к матчам стадии 1/4 финала.

Тот факт, что карточку он получил специально Рамос признал после матча:

"Я бы солгал, если бы сказал, что сделал это не нарочно. У нас нет недооценки соперника, еще ничего не решено, но иногда нужно принимать подобные решения", - сказал Рамос, правда, позже отрицал сказанное.

Отмечается, что при худшем исходе Рамос пропустит ответный матч с Аяксом и следующий поединок еврокубка.

Смотрите также видео, на котором Рамос спрашивает разрешения получить желтую карточку.

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Теги: футбол, Серхио Рамос, Реал Мадрид, УЕФА
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Источник: as.com

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