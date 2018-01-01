Сане - автор лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Лерой Сане забил красивый гол со штрафного в ворота Шальке.

УЕФА назвал автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

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По итогам голосования, лучший гол забил полузащитник Манчестер Сити Лерой Сане. Хавбек отправил мяч в ворота Шальке со штрафного на 85-й минуте встречи, сравняв счет в матче. Отметим, что “горожане“ вырвали победу в этом поединке со счетом 3:2.

Ранее сообщалось, что голкипер Динамо Денис Бойко попал в сборную недели Лиги Европы.