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УЕФА дисквалифицировал АЕК от участия в еврокубковых турнирах

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Греческий клуб пропустит один сезон в еврокубках.
АЕК отстранили от участия в еврокубковых турнирах
АЕК отстранили от участия в еврокубковых турнирах
Getty Images

Дисциплинарный комитет УЕФА решил отстранить греческий АЕК от участия в еврокубковых турнирах, в которые клуб сможет квалифицироваться.

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Как сообщает официальный сайт УЕФА, клуб отстранен от участия в следующем сезоне с испытательным сроком в течение двух лет, а также клуб выплатит штраф в размере 80 тысяч евро. Помимо этого, команде, в случае отбора в еврокубки, придется провести 2 домашних матча при пустых трибунах.

Такое решение было принято из-за того, что 27-го ноября 2018-го года, в день матча группового этапа Лиги чемпионов АЕК - Аякс, в Афинах произошли массовые беспорядки и нападения на голландских болельщиков. Также на стадионе фанаты кидали друг в друга пиротехнические средства.

Ранее сообщалось, что Лига 1 оштрафовала Нант из-за фанатов, которые зажгли файеры в честь Салы.

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Теги: Лига Чемпионов, УЕФА, АЕК, наказание, дисквалификация, Еврокубки, футбол, вне игры, фанаты
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