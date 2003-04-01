Динамо U-19 узнало соперника в розыгрыше Юношеской Лиги УЕФА

Украинский клуб сразится с немецким Хоффенхаймом.

Сегодня, 22-го февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка всей сетки Юношеской Лиги УЕФА.

Участие в турнире также принимает киевское Динамо U-19, которое пробилось в 1/8 финала турнира, разгромив ровесников из туринского Ювентуса со счетом 3:0. Теперь же украинцы узнали своего следующего соперника.

В результате жеребьевки определились следующие пары:

Челси (Англия) - Монпелье (Франция)

Мидтьюлланн (Дания) - Манчестер Юнайтед (Англия)

Динамо (Хорватия) - Ливерпуль (Англия)

Лион (Франция) - Аякс (Нидерланды)

Барселона (Испания) - Герта (Германия)

Порту (Португалия) - Тоттенхэм (Англия)

Хоффенхайм (Германия) - Динамо Киев (Украина)

Атлетико Мадрид (Испания) - Реал Мадрид (Испания)

Четвертьфиналы:

Барселона/Герта - Лион/Аякс

Хоффенхайм/Динамо - Атлетико/Реал

Порту/Тоттенхэм - Мидтьюлланн/Манчестер Юнайтед

Челси/Монпелье - Динамо Загреб/Ливерпуль

Полуфиналы:

Победители четвертьфинала №1 - победители четвертьфинала №4

Победители четвертьфинала №2 - победители четвертьфинала №3

Финал:

Победители полуфинала №2 будут хозяевами поля.

Жребий слепой, без посева. Единственное исключение – на стадии 1/8 финала не могли провести матчи между собой команды, которые встречались в групповом раунде пути Лиги чемпионов. Во всех стадиях победитель будет определен в одном поединке. Хозяина поля в 1/8 и в четвертьфинале определил жребий.

Даты матчей Юношеской Лиги УЕФА:

1/8: 12/13 марта

1/4: 2/3 апреля

1/2: 26 апреля, Ньон

Финал: 29 апреля, Ньон

Напомним, в Ньоне также состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой первая команда киевского Динамо узнала имя своего соперника. Со всеми парами еврокубкового турнира можно ознакомиться здесь.