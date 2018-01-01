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Акции Ювентуса резко упали в цене после поражения команды в ЛЧ

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Всего за одну ночь акции "старой сеньоры" подешевели на 10%.
Ювентус перед матчем с Атлетико
Ювентус перед матчем с Атлетико
Getty Images

После поражения туринского Ювентуса в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов от мадридского Атлетико (0:2) цена акций итальянского клуба резко снизилась.

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Как сообщает портал Football Italia, в день матча между туринцами и “матрасниками“ цена одной акции “старой сеньоры“ составляла 1,45 евро, а уже на следующее утро опустилась до отметки в 1,29 евро, снизившись таким образом за несколько часов на 10,01 процента.

По информации портала Calcio e Finanza, в случае непопадания в 1/4 финала Лиги Чемпионов Ювентус потеряет около 10,5 миллионов евро.

Отметим, что схожая ситуация с резким падением цен на акции Ювентуса наблюдалась в октябре, когда в адрес Криштиану Роналду были выдвинуты обвинения в изнасиловании.

Ранее тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение своей команды в первом матче против Атлетико.

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Теги: Ювентус, Атлетико, Лига Чемпионов, акции, вне игры, футбол
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