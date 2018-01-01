Годин: Мы справились с трудностями, созданными судьей и VAR

Капитан Атлетико доволен, что его команда обыграла туринский Ювентус.

Защитник Атлетико Диего Годин прокомментировал победу команды над Ювентусом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором он забил второй гол.

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"Это потрясающий результат. Мы забили два гола и выиграли. Атмосфера была великолепной. В таких матчах успех определяется в деталях, но теперь это в прошлом. Впереди у нас уже матч на выходных, где нужно сыграть также, как с Ювентусом.

Мне трудно воспринимать видеоповторы. По телевизору кажется, что все просто, но, к счастью, мы смогли справиться с трудностями, которые нам создал судья и VAR", - приводит слова Година Marca.

Отметим, что по ходу матча арбитр отменил гол Альваро Мораты в ворота туринцев после просмотра видеоповтора.

Напомним, Атлетико обыграл Ювентус на своем поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите также видео голов и обзор поединка Атлетико - Ювентус.

Ранее сообщалось, что наставник Атлетико Диего Симеоне отпраздновал гол в ворота Ювентуса неприличным жестом.