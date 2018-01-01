Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Годин: Мы справились с трудностями, созданными судьей и VAR

Комментариев: 0
Капитан Атлетико доволен, что его команда обыграла туринский Ювентус.
Диего Годин
Диего Годин
Getty Images

Защитник Атлетико Диего Годин прокомментировал победу команды над Ювентусом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором он забил второй гол.

Читай также: У меня 5 побед в ЛЧ, у Атлетико - 0: Роналду научился у Моуринью комментировать провал

"Это потрясающий результат. Мы забили два гола и выиграли. Атмосфера была великолепной. В таких матчах успех определяется в деталях, но теперь это в прошлом. Впереди у нас уже матч на выходных, где нужно сыграть также, как с Ювентусом.

Мне трудно воспринимать видеоповторы. По телевизору кажется, что все просто, но, к счастью, мы смогли справиться с трудностями, которые нам создал судья и VAR", - приводит слова Година Marca.

Отметим, что по ходу матча арбитр отменил гол Альваро Мораты в ворота туринцев после просмотра видеоповтора.

Напомним, Атлетико обыграл Ювентус на своем поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите также видео голов и обзор поединка Атлетико - Ювентус.

Ранее сообщалось, что наставник Атлетико Диего Симеоне отпраздновал гол в ворота Ювентуса неприличным жестом.

Поделись:
Теги: Диего Годин, Атлетико, Атлетико Мадрид, Ювентус, Лига Чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь