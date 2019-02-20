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Зинченко подвел итог победного матча Манчестер Сити в Лиге чемпионов

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Украинец вышел на поле на 86-й минуте поединка.
Александр Зинченко (справа) в матче против Шальке
Александр Зинченко (справа) в матче против Шальке
Getty Images

В среду, 20-го февраля, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграли две команды, в составе которых есть украинские футболисты.

Однако на поле появился лишь один из них - Александр Зинченко вышел на замену на 86-й минуте поединка вместо Кевина де Брюйне при счете 2:2, а вот Евгений Коноплянка даже не попал в заявку Шальке.

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На 90-й минуте матча победный для “горожан“ гол забил Рахим Стерлинг, и именно украинец первым поздравил его с этим. А после поединка Зинченко опубликовал фото с тем самым моментом празднования.

“Командный дух“, - подвел итог матча Зинченко на своей страничке в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEAM SPIRIT 🔥 🔥🔥 @mancity

Публикация от Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96)

Напомним, Манчестер Сити в невероятном матче одержал победу над Шальке. Смотрите также видео голов и обзор матча Шальке - Манчестер Сити.

Вашему вниманию полное расписание и результаты матчей Лиги чемпионов.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, Шальке, Лига Чемпионов, футбол
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