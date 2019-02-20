Зинченко подвел итог победного матча Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Украинец вышел на поле на 86-й минуте поединка.

В среду, 20-го февраля, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграли две команды, в составе которых есть украинские футболисты.

Однако на поле появился лишь один из них - Александр Зинченко вышел на замену на 86-й минуте поединка вместо Кевина де Брюйне при счете 2:2, а вот Евгений Коноплянка даже не попал в заявку Шальке.

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На 90-й минуте матча победный для “горожан“ гол забил Рахим Стерлинг, и именно украинец первым поздравил его с этим. А после поединка Зинченко опубликовал фото с тем самым моментом празднования.

“Командный дух“, - подвел итог матча Зинченко на своей страничке в Instagram.

Напомним, Манчестер Сити в невероятном матче одержал победу над Шальке. Смотрите также видео голов и обзор матча Шальке - Манчестер Сити.

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