Наставник Ювентуса считает, что мадридский клуб вынуждает соперника играть плохо.

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри подвел итоги проигранного матча туринцев против мадридского Атлетико в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

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“Второй тайм был ужасным, мы допустили ошибку сразу после того, как они вышли вперед. Атлетико очень хорош в том, чтобы побеждать без ударов по воротам. Мы рисковали в контратаках, но все же ни разу не пробили в створ во втором тайме. Атлетико проявлял агрессию на стандартах, мы были не готовы.

У нас есть шанс перевернуть игру, нам нужно верить в себя. Некоторые наши футболисты вернутся в строй, слезами горю не поможешь. Мы знали, что будет сложно, Атлетико играет медленно и, тем самым, вынуждает соперника играть плохо.

Они заставляют тебя расслабляться. Мы не пропустили с игры, потому что Атлетико редко так забивает. Они либо ловят на контратаках, либо забивают на стандартах. Они привыкли играть так, а мы - нет. Вот в чем разница.

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Это футбол, так бывает. Да, мы очень разочарованы результатом, но все можно исправить. Будет нелегко, нужно провести шикарный матч, но мы можем это сделать и должны в это верить. К счастью, мы пропустили 2 гола, легче отыграться, еще и на своем поле“, - цитирует Аллегри Football Italia.

Напомним, мадридский Атлетико на своем поле обыграл Ювентус, забив два безответных гола в ворота гостей. Смотрите также видео голов и обзор матча Лиги чемпионов.

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