Наставник Манчестер Сити прокомментировал результат первого матча в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Шальке, а также отметил, что поддерживает использование системы видеопомощи судьям (VAR).

"Это великолепный результат. Они забили два пенальти, мы получили красную карточку, но при этом показали характер и вырвали победу. Это потрясающе.

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Мы отлично играли, но в то же время легко теряли мяч - в подобном турнире такого допускать нельзя. Пенальти? Я поклонник VAR и считаю, что нарушения были в обоих эпизодах. Иногда у меня бывают возражения, но не в этот раз. VAR сработало как надо, все правильно.

Мы подарили Шальке два гола, хотя они ничего не создали в этом матче. В любом случае, игра была потрясающей. Такие матчи выигрывают для своих поклонников именно великие футболисты", - приводит слова Гвардиолы ВВС.

Напомним, Манчестер Сити в невероятном матче одержал победу над Шальке, проигрывая к 85-й минуте 1:2 и играя в меньшинстве. Смотрите также видео голов и обзор матча Шальке - Манчестер Сити.

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