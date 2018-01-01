Симеоне неприличным жестом отпраздновал гол Атлетико в ворота Ювентуса
Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне оригинальным способом отпраздновал гол, который его подопечные забили в ворота туринского Ювентуса в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
“VAR deez nuts”— justin block (has flipped) (@JBlock49) 20 февраля 2019 г.
-diego simeone pic.twitter.com/cQnQE3wOCh
После поединка наставник мадридского клуба прокомментировал свое поведение.
“Я сделал этот жест, чтобы показать нашим фанатам, что у нас есть яйца. Это было не в адрес соперника, а именно обращение к нашим болельщикам.
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Конечно, нельзя назвать подобное поведение хорошим, но я чувствовал, что мне нужно так сделать. Это был тяжелый матч, и я должен был показать фанатам, что испытываю. Приношу извинения, если я кого-то обидел. Это были искренние эмоции“, - приводит слова Симеоне Marca.
Напомним, Атлетико обыграл Ювентус на своем поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите также видео голов и обзор поединка Атлетико - Ювентус.
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