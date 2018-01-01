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Симеоне неприличным жестом отпраздновал гол Атлетико в ворота Ювентуса

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Наставник отметил, что сделал это, чтобы показать болельщикам, что у мадридцев есть яйца.
Диего Симеоне празднует гол в ворота Ювентуса
Диего Симеоне празднует гол в ворота Ювентуса
Кадр из видео

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне оригинальным способом отпраздновал гол, который его подопечные забили в ворота туринского Ювентуса в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

После поединка наставник мадридского клуба прокомментировал свое поведение.

“Я сделал этот жест, чтобы показать нашим фанатам, что у нас есть яйца. Это было не в адрес соперника, а именно обращение к нашим болельщикам.

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Конечно, нельзя назвать подобное поведение хорошим, но я чувствовал, что мне нужно так сделать. Это был тяжелый матч, и я должен был показать фанатам, что испытываю. Приношу извинения, если я кого-то обидел. Это были искренние эмоции“, - приводит слова Симеоне Marca.

Напомним, Атлетико обыграл Ювентус на своем поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите также видео голов и обзор поединка Атлетико - Ювентус.

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Теги: Диего Симеоне, Атлетико, Атлетико Мадрид, Ювентус, Лига Чемпионов, футбол
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