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У меня 5 побед в ЛЧ, у Атлетико - 0: Роналду научился у Моуринью комментировать провал

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Лидер Ювентуса не стал много говорить после неожиданного поражения в Мадриде.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду после сенсационного поражения от мадридского Атлетико в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отказался останавливаться в микст-зоне, чтобы пообщаться с журналистами.

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Вместо этого португалец на ходу ответил на вопрос репортеров, сделав это в стиле Моуринью:

"У меня 5 побед в Лиге чемпионов, а у Атлетико - 0. Я - 5, Атлетико – 0“, - заявил Роналду и продемонстрировал это жестом.

Отметим, что Роналду 4 раза выигрывал ЛЧ в составе Реала, а еще один раз - с МЮ. А вот Атлетико трижды играл в финале турнира (1973/74, 2013/14, 2015/16), но так и не сумел завоевать титул.

Напомним, мадридский Атлетико на своем поле обыграл Ювентус, забив два безответных гола в ворота гостей. Смотрите также видео голов и обзор матча Лиги чемпионов.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Атлетико, Атлетико Мадрид, Лига Чемпионов, футбол
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