"Старой синьоре" в Турине нужно будет отыграть отставание в два мяча.

В рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов Атлетико Мадрид одолел туринский Ювентус на домашнем Ванда Метрополитано. Команды подходили к матчу без серьезных кадровых проблем.

Хозяева поля решили сыграть по схеме 4-4-2, а гости выставили вышли с расстановкой 4-3-3.

Перед матчем публику развлекала композиция AC/DC, которая зарядила "драйвом" и энергетикой весь стадион, кроме самих футболистов.

Как только арбитр встречи Феликс Цвайер разрешил командам начинать, Ювентус сразу же бросился в атаку. Впрочем, до осмысленного момента дело не дошло, а вот игрок Атлетико Диего Коста на 3-й минуте обокрал гостей в центре поля и сразу же послал Гризманна в атаку. Тот замешкался, отдал снова на испанца и перспективный эпизод завершился угловым, который Томас благополучно "запорол".

Первый по-настоящему опасный момент возник на 7-й минуте, когда Хименес сбил Роналду в 30-метрах от ворот. Тогда же, к слову, судья показал первую желтую карточку. Коста, пытаясь пододвинуть стенку ближе к мячу, заработал весьма глупый "горчичник". Теперь Диего не сможет помочь команде в ответном матче. Когда арбитр уладил все свои дела с скандальным испанцем, Роналду подошел к мячу и хлестко ударил по воротам под перекладину, но великолепный Ян Облак среагировал и перевел мяч на угловой. Затем Бонуччи на 12-й минуте после передачи Пьянича мог забивать, но он послал "круглого" выше ворот.

"Матрасники" на штрафной удар от Ювентуса ответили своим стандартным положением. Де Шильо на 29-й минуте в дюйме от штрафной площади сфолил против бразильского испанца, Гризманн подошел исполнить удар. Француз ударил очень коварно. Сначала Антуан показал, что будет делать подачу, а затем взял и пробил в ближний угол. Щесны был готов к такой хитрости от нападающего хозяев и перевел мяч на угловой.

После этого эпизода команды преимущественно боролись в центре поля. Было несколько попыток выйти в контратаку у мадридцев, но либо момент заканчивался положением "вне игры", либо некачественным пасом или обработкой мяча. "Бьянконери" смогли показать лишь дальний удар Дибалы, но он был скорее разминкой для Облака, чем опасным ударом и острый навес от Криштиану, который не увенчался успехом.

Второй тайм был намного более захватывающий и динамичный, чем первый.

Сначала КриРо сделал великолепный пас с фланга, мяч отскочил к Миралему Пьяничу, однако он не смог попасть по мячу, хотя и находился на хорошей ударной позиции без сопротивления. "Индейцы" ответили супер-моментом на 51-й минуте: Кьеллини совершил грубую ошибку в центре поля, Коста подхватил мяч после паса от Гризманна и побежал на свидание с Щесны, но мимо пробил Диего, не смог попасть в ворота! Минутой спустя второй мега-шанс упустили хозяева: Антуан вышел 1 на 1 с польским кипером, перебросил Войцеха, но тот, задев кончиками пальцев мяч, перевел его в перекладину, а затем капитан гостей выбил мяч за лицевую линию ворот.

Немного затихла игра, но это была тишина перед бурей. Диего Симеоне и Массимилано Аллегри провели нужные замены и перестановки. На 70-й минуте вышедшей Альваро Мората забил гол после навеса от Филипе Луиса, однако Цвайеру подсказали, что нужно посмотреть VAR. Немец, не имея права ослушаться, пошел пересматривать видеоповтор и отменил гол Мораты. Испанец, оказывается, толкнул Кьеллини в спину во время борьбы за мяч! Счет на табло оставался прежний.

Тем не менее, 8 минут спустя Хосе Хименес уже заколотил "чистый" гол. Лемар выполнил навес на все того же Морату, тот ударил и попал в Манджукича, но мяч отскочил к Хименесу, который и без проблем вонзил его в ворота - 1:0. Затем, на 83-й минуте, другой центрбек Диего Годин решил не отставать от своего одноклубника и увеличил счет в матче. Гризманн подал в штрафную, Манджукич попытался выбить мяч, однако "круглый" снова повел себя предательски и оказался у капитана Атлетико. Ему ничего не оставалось, кроме как отправить его в пустые ворота, правда, без рикошета от Роналду не обошлось - 2:0.

Ювентус ответил опасным ударом Бернардески с линии штрафной площади после передачи от звездного португальца, однако Ян Облак был на высоте. Затем сам Криштиану на третей компенсированной минуте попытался ударить с навеса Федерико, однако форвард, ударив головой, послал мяч выше ворот.

Ответный матч Атлетико Мадрид и Ювентус проведут 12 марта в Италии на Альянц Стадиум.

Атлетико — Ювентус 2:0

Голы: Хименес, 78 Годин, 83.



Атлетико: Облак — Хуанфран, Хименес, Годин, Филипе Луис — Сауль, Родри, Партей (Лемар, 61), Коке (Корреа, 67) — Коста (Мората, 58), Гризманн.



Ювентус: Щесны — Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро — Пьянич (Джан, 72), Бентанкур, Матюиди (Канселу, 84) — Дибала (Бернардески, 80), Манджукич, Роналду.



Предупреждения: Коста, Партей, Гризманн — Алекс Сандро.