Пять голов, два пенальти, удаление и стычка на последних минутах - таков итог поединка.

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Шальке дома принимал Манчестер Сити.

Чемпион Англии начал матч в приподнятом настроении. “Горожане“ подолгу контролировали мяч и знали, что рано или поздно найдут лазейку в защите подопечных Тедеско.

Первый голевой момент в поединке возник как раз возле ворот клуба из Гельзенкирхена. После прострела Бернарду Силвы с правого фланга атаки мяч попал прямо на голову Агуэро, который пробил в перекладину. После этого Манчестер Сити продолжил полностью доминировать в игре. На 16-й минуте Де Брюйне коварно пробил из-за пределов штрафной, но Ральф Фарманн сгруппировался и поймал мяч.

Менее чем через две минуты Агуэро открыл счет в матче, прокинув мяч мимо голкипера после выхода 2 в 2. Пропустив первыми, футболисты Шальке не стали терять надежду, а начали атаковать еще активнее. В то же время игроки Ман Сити немного успокоились. Такая “расслабленость“ со стороны “горожан“ позволила “кобальтовым“ провести несколько стремительных атак, которые, впрочем, ничем не закончились.

Переломным в первом тайме стал момент на 36-й минуте. После удара форварда немецкого клуба Марка Ута по воротам мяч попал в руку аргентинцу Николасу Отаменди, и арбитр, просмотрев видеоповтор, назначил пенальти в ворота английской команды. 11-метровый вызвался исполнять Набиль Бенталеб, который развел мяч и вратаря по разным углам ворот.

На 43-й минуте “горожанам“ был назначен второй пенальти после того, как Фернандиньо завалил Салифа Сане. Бенталеб оформил дубль. Этот гол стал словно ударом под дых для подопечных Гвардиолы, которые покидали поле после первого тайма с опущенными головами.

Во второй половине встречи команды обменивались опасными ударами, но в створ мяч упорно не летел. В середине второго тайма с поля был удален центральный защитник английского клуба Николас Отаменди. Аргентинец сфолил на вышедшем на замену Бургшталлере и получил вторую желтую карточку.

Однако в концовке матча матча “горожане“ сравняли счет, а затем и вовсе забили победный мяч. Сначала бывший футболист “Шальке“ Лерой Сане на 85 минуте идеально исполнил штрафной удар со средней дистанции. А затем Рахим Стерлинг выбежал один на один с Ральфом Ферманном и переиграл его.

Стоит отметить, что украинец Александр Зинченко также принял участие в поединке. Он вышел на замену на 87-й минуте и провел несколько неплохих атак на левом фланге атаки Сити. За минуту до окончания матча Бургшталлер сбил Зинченко возле штрафной “горожан“, а после сразу начал выяснять отношения с украинцем. В эпизод вмешались практически все игроки обеих команд, но арбитр почему-то посчитал выноватым в этой стычке Эдерсона – и вручил вратарю желтую карточку.

2:3 – Сити в меньшинстве обыграл Шальке. “Горожане“ продемонстрировали чемпионский характер и одной ногой шагнули в следующую стадию Лиги чемпионов. Ответная встреча команд Хосепа Гвардиолы и Доменико Тедеско, которую из-за дисквалификации уже точно пропустят Фернандиньо и Отаменди, состоится 12 марта в Манчестере.

Шальке — Манчестер Сити 2:3

Голы: Бенталеб, 38 (с пенальти), 45 (с пенальти) — Агуэро, 18, Сане, 85, Стерлинг, 90.

Шальке: Ферманн — Калиджури, С. Сане, Настасич, Брума, Очипка — Сердар, Бенталеб — Ут (Арит, 88), Маккенни (Скрибски, 77), Мендиль (Бургшталлер, 65).

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Отаменди, Ляпорт — Бернарду Силва, де Брюйне (Зинченко, 87), Фернандиньо, Гюндоган, Давид Силва (Компани, 70) — Агуэро (Сане, 78), Стерлинг.

Предупреждения: Ут, Сане, Бургшталлер — Отаменди, Фернандиньо, Эдерсон.

Удаление: Отаменди, 68 (вторая желтая карточка).