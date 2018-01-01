Шальке - Манчестер Сити 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов (обновляется)

Шальке и Манчестер Сити проводят первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Видео голов матча Шальке - Манчестер Сити Getty Images

Немецкий Шальке на своем поле играет с Манчестер Сити в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

После первого тайма немцы обыгрывают “горожан“ со счетом 2:1.

0:1 - Агуэро, 18 (Манчестер Сити)

1:1 - Бенталеб, 39, пен (Шальке)

2:1 - Бенталеб, 45, пен (Шальке)

Смотрите обзор 1-го тайма матча Шальке - Манчестер Сити:

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