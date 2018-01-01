Шальке - Манчестер Сити 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов (обновляется)
Шальке и Манчестер Сити проводят первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Немецкий Шальке на своем поле играет с Манчестер Сити в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
После первого тайма немцы обыгрывают “горожан“ со счетом 2:1.
0:1 - Агуэро, 18 (Манчестер Сити)
1:1 - Бенталеб, 39, пен (Шальке)
2:1 - Бенталеб, 45, пен (Шальке)
Смотрите обзор 1-го тайма матча Шальке - Манчестер Сити:
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