Зинченко начнет матч с Шальке на скамейке запасных, Коноплянка - вне заявки

Стали известны стартовые составы Шальке и Манчестер Сити на матч Лиги чемпионов.

Немецкий Шальке и английский Манчестер Сити проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов в Германии. Команды уже объявили стартовые составы на этот поединок.

Так, “горожане“ оставили украинца Александра Зинченко на скамейке запасных, а вот украинский игрок Шальке Евгений Коноплянка вовсе не попал в заявку команды.

Вашему вниманию составы команд на матч Лиги чемпионов:

Шальке: Ферманн - Калиджури, С. Сане, Настасич, Брума, Очипка - Сердар, Бенталеб - Ут, Маккенни, Мендиль.

Запасные: Нюбель, Руди, Матондо, Кутуджу, Бургшталлер, Арит, Скжибски.

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Отаменди, Ляпорт - Бернарду Силва, де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган, Давид Силва - Агуэро, Стерлинг.

Запасные: Мурич, Данило, Компани, Сане, Марез, Зинченко, Фоден.

Напомним, матч Шальке - Манчестер Сити начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за событиями этого поединка в нашей онлайн трансляции.