Зинченко начнет матч с Шальке на скамейке запасных, Коноплянка - вне заявки
Немецкий Шальке и английский Манчестер Сити проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов в Германии. Команды уже объявили стартовые составы на этот поединок.
Так, “горожане“ оставили украинца Александра Зинченко на скамейке запасных, а вот украинский игрок Шальке Евгений Коноплянка вовсе не попал в заявку команды.
Вашему вниманию составы команд на матч Лиги чемпионов:
Шальке: Ферманн - Калиджури, С. Сане, Настасич, Брума, Очипка - Сердар, Бенталеб - Ут, Маккенни, Мендиль.
Запасные: Нюбель, Руди, Матондо, Кутуджу, Бургшталлер, Арит, Скжибски.
Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Отаменди, Ляпорт - Бернарду Силва, де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган, Давид Силва - Агуэро, Стерлинг.
Запасные: Мурич, Данило, Компани, Сане, Марез, Зинченко, Фоден.
Напомним, матч Шальке - Манчестер Сити начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за событиями этого поединка в нашей онлайн трансляции.
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