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Матч юношеской команды Динамо посетило 11 тысяч болельщиков

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Киевская публика обеспечила молодым динамовцам великолепную поддержку.
Динамо против Ювентуса в Юношеской Лиге УЕФА
Динамо против Ювентуса в Юношеской Лиге УЕФА
Getty Images

На победный матч киевского Динамо U-19 со сверстниками из туринского Ювентуса в Юношеской Лиге УЕФА пришло 11 тысяч болельщиков.

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Поединок проходил на стадионе имени Валерия Лобановского, вместимость которого составляет 17 тысяч зрителей. То есть, арена была заполнена более чем на половину.

Отметим, что на крайний домашний матч основной команды киевского Динамо в УПЛ пришло менее четырех тысяч болельщиков.

Напомним, что юношеская команда “бело-синих“ разгромила туринский Ювентус и вышла в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА. Вашему вниманию предлагается видео голов и обзор данного поединка.

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Теги: Динамо, Ювентус, стадион имени Лобановского, Юношеская лига УЕФА, футбол
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