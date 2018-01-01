Динамо - Ювентус 3:0 видео голов и обзор матча Юношеской Лиги УЕФА

Киевляне уверенно обыграли туринцев в матче 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА.

Динамо U-19 разгромило Ювентус twitter.com/juventusfcen

Юношеская команда Динамо (U-19) разгромила туринский Ювентус в рамках 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА.

Киевляне на стадионе имени Лобановского порадовали зрителей тремя голами в ворота соперника и сумели сохранить свои ворота закрытыми. Таким образом, “бело-синие“ вышли в следующую стадию турнира.

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо - Ювентус:

Динамо U-19 - Ювентус U-19 3:0

Голы: Ващишин, 6, Булеца, 69, Попов, 85.

Динамо: Нещерет - Попов, Вивчаренко, Скорко, Сирота, Булеца (Надольский, 82), Ващишин (Михайленко, 86), Билошевский, Цитаишвили (Волошин, 90), Шулянский (Ванат, 86), Исаенко.

Ювентус: Лория - Морроне, Роса (Леоне, 67), Андзолин (Франкофорте, 83), Портанова, Капеллини (Гоцци, 83), Николусси-Кавилья, Макун, Фаджоли (Пинелли, 46), Пабло Морено, Петрелли (Маркович, 59).

Предупреждения: Вивчаренко — Капеллини.