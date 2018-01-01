Динамо разгромило Ювентус в Юношеской Лиге УЕФА

Киевляне трижды поразили ворота соперника, сохранив свои ворота закрытыми.

Команда киевского Динамо U-19 обыграла своих ровесников из туринского Ювентуса в рамках 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА.

Матч, который посетило немало зрителей, состоялся в Киеве на стадионе Динамо имени Лобановского. “Бело-синие“ уверенно провели встречу, забив три безответных гола в ворота соперника и добыв путевку в следующий раунд турнира.

Практически весь матч киевляне доминировали на поле, а счет в этом поединке был открыт уже на 6-й минуте - Евгений Исаенко выполнил шикарный прострел в штрафную соперника, а Артур Ващишин замкнул передачу.

На 69-й минуте поединка Динамо увеличило преимущество благодаря Сергею Булеце, который принял мяч после передачи Дениса Попова, совершил сольный проход и пробил по воротам из-за пределов штрафной.

Под занавес матча киевляне поставили финальную точку - на 85-й минуте Артем Шулянский выполнил точную подачу с углового, на которую успешно отозвался Денис Попов.

Впереди жеребьевка 1/8 финала турнира, которая состоится 22 февраля. Потенциальными соперниками Динамо являются Барселона, Хоффенхайм, Атлетико Мадрид, Аякс, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал Мадрид и Порту.

Базовые дни проведение 1/8 финала - 12-13 марта.

Динамо U-19 - Ювентус U-19 3:0

Голы: Ващишин, 6, Булеца, 69, Попов, 85.

Динамо: Нещерет - Попов, Вивчаренко, Скорко, Сирота, Булеца (Надольский, 82), Ващишин (Михайленко, 86), Билошевский, Цитаишвили (Волошин, 90), Шулянский (Ванат, 86), Исаенко.

Ювентус: Лория - Морроне, Роса (Леоне, 67), Андзолин (Франкофорте, 83), Портанова, Капеллини (Гоцци, 83), Николусси-Кавилья, Макун, Фаджоли (Пинелли, 46), Пабло Морено, Петрелли (Маркович, 59).

Предупреждения: Вивчаренко - Капеллини.