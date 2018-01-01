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Бывший футболист МЮ: Уверен, что Ливерпуль пройдет дальше

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Рио Фердинанд считает, что "красные" способны забить на Альянц-Арене.
Рио Фердинанд
Рио Фердинанд
Getty Images

Экс-игрок Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд выразил уверенность, что Ливерпуль сможет выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов по итогам 1/8 финала с мюнхенской Баварией. 

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Ливерпуль всего лишь во второй раз в этом сезоне не смог забить дома, так что надо отдать должное Баварии. Они приехали сюда, имея нужный опыт, и показали это.

Но когда мерсисайдцы проснутся, они подумают: “Мы можем забить на Альянц-Арене. Было бы здорово не пропустить, но если мы хорошо сыграем в обороне, то в атаке у нас будут три или четыре лучших футболиста. Быстрая, разрушительная атакующая мощь - мы точно сможем забить“.

Вот что я думал бы, если бы был на их месте. Я бы сидел в раздевалке и думал: “Знаете, что, парни? Мы победим“. Я уверен, что Ливерпуль пройдет дальше. Просто из-за их атакующей силы“, - сказал англичанин.
 
Напомним, ответный матч Бавария - Ливерпуль состоится 13 марта в Мюнхене.

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Теги: футбол, Рио Фердинанд, Лига чемпионов, Ливерпуль, Бавария
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Источник: goal.com

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