Испанский футболист заявил, что уважает туринцев.

Форвард мадридского Атлетико Альваро Мората сообщил, что отпразднует гол в ворота своей бывшей команды в рамках матча 1/8 финала Лиги чемпионов Атлетико - Ювентус.

“Мы думаем о том, чтобы провести отличную игру. Нам будет непросто играть на нашем стадионе. Я не могу не праздновать свой первый гол за Атлетико против Ювентуса. Возможно, что я бы не стал это делать в Турине из уважения к бывшей команде, но мой первый гол в футболке этой команды будет много значить для меня. Я не хочу стоять и извиняться.

Да, я хочу как можно больше уважать болельщиков Ювентуса. Хочу, чтобы эта команда всегда побеждала, но не в этом матче. Думаю, что болельщики Ювентуса меня поймут, если я буду праздновать гол в Мадриде“, - цитирует испанца AS.

Напомним, матч Атлетико - Ювентус состоится сегодня, 20 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.