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Кьеллини: Роналду заполнил пустоту, которая осталась после ухода Буффона

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Итальянский футболист признался, что работает над успехом в Лиге чемпионов.
Джорджо Кьеллини
Джорджо Кьеллини
Getty Images

Защитник туринского Ювентуса Джорджо Кьеллини поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским Атлетико.

“Мы работаем над успехом в Лиге чемпионов. Это наша цель, даже несмотря на то, что достигнуть этого непросто. В результате жеребьевки мы получили соперника, который очень похож на нас. Навязчивая идея? Нет, это цель, которую мы преследуем.

Быть капитаном - большая честь для меня. Я выступаю за Ювентус уже 15 лет и считаю этот клуб вторым домом. Я чувствую ответственность, потому что представляю всех, кто является частью этого клуба. 

Переход Роналду был очень важным. Он заполнил пустоту, которая осталась после ухода Буффона. Вместе с Роналду мы способны выйти за пределы своих возможностей“, - цитирует итальянца Marca. 

Напомним, матч Атлетико - Ювентус состоится сегодня, 20 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

 

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Теги: футбол, Ювентус, Лига чемпионов, Джорджо Кьеллини
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Источник: www.marca.com

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