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Бавария не проигрывает в девятом выездном матче ЛЧ кряду

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Последний раз мюнхенская команда уступала на выезде в сентябре 2017 года.
Бавария в матче против Ливерпуля
Бавария в матче против Ливерпуля
Getty Images

Сыграв вничью с Ливерпулем (0:0) в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, мюнхенцы не проиграли в девятой выездной игре турнира подряд.

Последнее поражение Баварии на выезде было в сентябре 2017-го года. Тогда немцы в рамках второго тура группового турнира Лиги чемпионов уступили ПСЖ (0:3).

С тех пор мюнхенцы одержали шесть побед и три матча завершили вничью.

Ответный матч команд пройдет в Мюнхене 13 марта. Начало - в 22.00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Бавария
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