Последний раз мюнхенская команда уступала на выезде в сентябре 2017 года.

Бавария в матче против Ливерпуля Getty Images

Сыграв вничью с Ливерпулем (0:0) в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, мюнхенцы не проиграли в девятой выездной игре турнира подряд.

Последнее поражение Баварии на выезде было в сентябре 2017-го года. Тогда немцы в рамках второго тура группового турнира Лиги чемпионов уступили ПСЖ (0:3).

С тех пор мюнхенцы одержали шесть побед и три матча завершили вничью.

Ответный матч команд пройдет в Мюнхене 13 марта. Начало - в 22.00 по киевскому времени.