"Красные" остаются непобедимы на Энфилде.

В первом поединке 1/8 Лиги чемпионов Ливерпуль расписал безголевую ничью с мюнхенской Баварией.

Для “красных“ это стал уже 20-й матч на Энфилде в рамках еврокубков, в котором английский клуб не знает поражений.

Отметим, что последний раз мерсисайдцы проиграли на своем поле мадридскому Реалу в октябре 2014-го.

С тех пор Ливерпуль выиграл в 14-ти матчах и шесть раз играл в ничью.