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Тренер Лиона: У нас есть шансы пройти дальше

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Брюно Женезьо считает, что игрокам его команды не хватило технического мастерства.
Бруно Женезьо
Бруно Женезьо
Getty Images

Главный тренер Лиона Бруно Женезьо прокомментировал нулевую ничью в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны.

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“Мы надеялись добиться большего. У нас были для этого моменты в первом тайме. Но во втором тайме нам пришлось очень много терпеть, а еще, на мой взгляд, мы дали соперникам создать слишком много моментов. У нас все еще есть шансы пройти дальше.

Думаю, что иногда нам не хватало технического мастерства при контроле мяча, особенно во втором тайме. Мы довольствовались игрой от защиты, но были смелыми. Я думаю, что мы могли и должны были лучше разыгрывать мяч от своей линии обороны и создавать соперникам больше проблем.

Мы слишком быстро отдавали мяч, и это привело к тому, что нам приходилось отбивать атаку за атакой. Но мы все еще в игре после половины противостояния“, - цитирует Женезью официальный сайт УЕФА.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Лион, Барселона
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Источник: uefa.com

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