Брюно Женезьо считает, что игрокам его команды не хватило технического мастерства.

Главный тренер Лиона Бруно Женезьо прокомментировал нулевую ничью в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны.

Читай также: Лион - Барселона 0:0 видео обзор матча Лиги чемпионов

“Мы надеялись добиться большего. У нас были для этого моменты в первом тайме. Но во втором тайме нам пришлось очень много терпеть, а еще, на мой взгляд, мы дали соперникам создать слишком много моментов. У нас все еще есть шансы пройти дальше.

Думаю, что иногда нам не хватало технического мастерства при контроле мяча, особенно во втором тайме. Мы довольствовались игрой от защиты, но были смелыми. Я думаю, что мы могли и должны были лучше разыгрывать мяч от своей линии обороны и создавать соперникам больше проблем.

Мы слишком быстро отдавали мяч, и это привело к тому, что нам приходилось отбивать атаку за атакой. Но мы все еще в игре после половины противостояния“, - цитирует Женезью официальный сайт УЕФА.