Клопп: Нулевая ничья - это не тот результат, о котором можно мечтать

Немецкий специалист считает, что его команда усложнила себе жизнь.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии.

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“Мы усложнили себе жизнь тем, что у нас не получался последний пас. Из-за этого сошли на нет 10-12 наших перспективных атак. Мы можем и должны играть лучше.

В первом тайме у нас было больше моментов. При этом я не помню ни одного момента во второй половине игры - ни с нашей стороны, ни с их. С этой точки зрения это был не день Лиги чемпионов. Но с точки зрения результата все в порядке. Это не тот результат, о котором можно мечтать, но это хороший итог матча.

Мы сыграли на ноль без ван Дейка. Многие люди не ожидали этого. Наша защита сыграла хорошо. В нашей сегодняшней игре в целом было много позитивного. Не могу сказать, что я на седьмом небе от счастья, но сегодняшний матч мне вполне по душе.

Это был напряженный матч для обеих команд. Нужно было забивать в тех моментах, которые у нас были. Это не та игра, о которой мы будем вспоминать через 30 лет, но это результат, с которым нам предстоит готовиться к ответному матчу“, - сказал немец на послематчевой пресс-конференции.