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Симеоне: У меня огромное желание сыграть с таким соперником, как Ювентус

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Главный тренер Атлетико уверен, что Криштиану Роналду сделал правильный выбор.
Диего Симеоне
Диего Симеоне
Getty Images

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским Ювентусом.

“Мы будем бороться, как обычно. Мы сыграем в своом стиле, который демонстрируем в каждой игре. У меня огромное желание сыграть с таким соперником, как Ювентус. Атлетико является одним из главных клубов в Лиге чемпионов, а гордость - отличный мотиватор. 

Досрочный финал? Нет, это стадия 1/8 финала. Ювентус - сильный соперник, у которого прекрасный тренер. Мы будем использовать все наши козыри. Сильной стороной туринцев является сам клуб, но и мы очень выросли за последние несколько лет. На данный момент ни у кого нет преимущества, шансы 50 на 50.

Роналду сделал отличный выбор, он принял важный вызов со спортивной и профессиональной точек зрения“, - цитирует Симеоне пресс-служба туринского клуба.

Напомним, матч Атлетико - Ювентус пройдет завтра, 20 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Диего Симеоне, Ювентус, Атлетико
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Источник: twitter.com

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