Главный тренер Атлетико уверен, что Криштиану Роналду сделал правильный выбор.

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским Ювентусом.

“Мы будем бороться, как обычно. Мы сыграем в своом стиле, который демонстрируем в каждой игре. У меня огромное желание сыграть с таким соперником, как Ювентус. Атлетико является одним из главных клубов в Лиге чемпионов, а гордость - отличный мотиватор.



Досрочный финал? Нет, это стадия 1/8 финала. Ювентус - сильный соперник, у которого прекрасный тренер. Мы будем использовать все наши козыри. Сильной стороной туринцев является сам клуб, но и мы очень выросли за последние несколько лет. На данный момент ни у кого нет преимущества, шансы 50 на 50.



Роналду сделал отличный выбор, он принял важный вызов со спортивной и профессиональной точек зрения“, - цитирует Симеоне пресс-служба туринского клуба.

Напомним, матч Атлетико - Ювентус пройдет завтра, 20 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.