Итальянский специалист считает, что для успеха важна игра всех футболистов.

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским Атлетико.

“Мы входим в самую важную часть сезона. Встретимся с компактной командой, которая хорошо использует стандартные преимущества и добилась хороших результатов в Европе.

Наличие в составе Роналду является преимуществом, но этого недостаточно. Вся команда должна показать хорошую игру“, - цитирует Аллегри Football Italia.

Напомним, матч Атлетико - Ювентус пройдет завтра, 20 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.