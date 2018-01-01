Гвардиола: Мы должны навязать свою игру, чтобы пройти дальше
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от противостояния с гельзенкирхенским Шальке в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов, а также рассказал о кадровых проблемах “горожан“.
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“Лига Чемпионов - особенный турнир для нас. Все команды, участвующие в нем, хороши, и поэтому мы должны быть готовы к любому исходу. Но мы уверены в себе, у нас большие амбиции.
Если мы хотим пройти дальше, нам необходимо навязывать соперникам свою игру и каждую секунду на поле показывать свои лучшие качества. Мы должны просто быть собой.
Что касается наших потерь, то у Джона Стоунза проблемы с пахом, а у Габриэля Жезуса - с подколенным сухожилием. Повреждения не слишком серьезные, однако в Германии они сыграть не смогут“, - цитирует Гвардиолу официальный сайт английского клуба.
Напомним, что 20 февраля Шальке примет Манчестер Сити в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.
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