Главный тренер Шальке: Мы можем создать проблемы Ман Сити

Доменико Тедеско считает, что его команда заслужено вышла из группы.

Главный тренер Шальке Доменико Тедеско поделился своими ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

“Шансы у нас есть, но мы не являемся фаворитами этого поединка. Но мы вышли из группы, так что оказались в плей-офф турнира вполне заслуженно. Манчестер Сити - очень сильный клуб. Нам надо показать свой лучший футбол для себя, и для болельщиков.

Ман Сити действует очень организованно. В этой команде каждый футболист знает, что делают остальные. Если мы хорошо подготовимся и выполним свой план на игру, то можем создать им проблемы. Каждую команду можно наказать за ошибки“, - цитирует Тедеско официальный сайт немецкого клуба.

Напомним, матч Шальке - Манчестер Сити состоится завтра, 20 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.