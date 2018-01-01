Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Главный тренер Шальке: Мы можем создать проблемы Ман Сити

Комментариев: 0
Доменико Тедеско считает, что его команда заслужено вышла из группы.
Доменико Тедеско
Доменико Тедеско
Getty Images

Главный тренер Шальке Доменико Тедеско поделился своими ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

“Шансы у нас есть, но мы не являемся фаворитами этого поединка. Но мы вышли из группы, так что оказались в плей-офф турнира вполне заслуженно. Манчестер Сити - очень сильный клуб. Нам надо показать свой лучший футбол для себя, и для болельщиков.

Ман Сити действует очень организованно. В этой команде каждый футболист знает, что делают остальные. Если мы хорошо подготовимся и выполним свой план на игру, то можем создать им проблемы. Каждую команду можно наказать за ошибки“, - цитирует Тедеско официальный сайт немецкого клуба.

Напомним, матч Шальке - Манчестер Сити состоится завтра, 20 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Поделись:
Теги: футбол, Лига чемпионов, Шальке, Манчестер Сити, Доменико Тадеско
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: schalke04.de

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь