Жан-Мишель Олас надеется на удачу в матче Лиги чемпионов.

Президент Лиона Жан-Мишель Олас накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны высказался о лидере “сине-гранатовых“ Лионеле Месси.

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“Мы как-то играли против Манчестер Юнайтед в 2004 году, когда там играл Криштиану Роналду. Он был похож на ракету. Мы уже сталкивались с такими великими игроками, как Бекхэм и Месси, но Лионелю мало что удавалось в борьбе с нами.

Надеюсь, что в этот раз будет также. Но если Месси подхватит простуду перед матчем, то это будет хорошо для нас“, - приводит слова президента Лиона Daily Express.

Напомним, матч Лион - Барселона состоится во вторник, 19-го февраля, во Франции. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени. Также узнайте, где можно посмотреть матч в прямом эфире.

Отметим, что букмекеры считают фаворитом этой встречи гостей.