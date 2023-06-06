Атлетико - Ювентус: где смотреть матч Лиги чемпионов

Узнай, где можно посмотреть в прямом эфире матч Лиги чемпионов.

Мадридский Атлетико сыграет с Ювентусом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Поединок состоится в среду, 20-го февраля, на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

В Украине в прямом эфире матч Атлетико - Ювентус покажет телеканал Футбол 2. Также эту встречу будет транслировать российский телеканал Матч! Футбол 2.

Кроме того, вы можете следить за событиями этого поединка в нашей текстовой онлайн трансляции.

Напомним, что Ювентус с легкостью прошел групповую стадию турнира, заняв первое место, в то время как Атлетико испытал некоторые проблемы и сумел занять лишь второе место в группе.

Отметим, что букмекеры отдают минимальное предпочтение в этом поединке Ювентусу.