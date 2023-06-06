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Атлетико - Ювентус: где смотреть матч Лиги чемпионов

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Узнай, где можно посмотреть в прямом эфире матч Лиги чемпионов.
Атлетико - Ювентус: где смотреть матч Лиги чемпинов
Атлетико - Ювентус: где смотреть матч Лиги чемпинов

Мадридский Атлетико сыграет с Ювентусом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Поединок состоится в среду, 20-го февраля, на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

В Украине в прямом эфире матч Атлетико - Ювентус покажет телеканал Футбол 2. Также эту встречу будет транслировать российский телеканал Матч! Футбол 2.

Кроме того, вы можете следить за событиями этого поединка в нашей текстовой онлайн трансляции.

Напомним, что Ювентус с легкостью прошел групповую стадию турнира, заняв первое место, в то время как Атлетико испытал некоторые проблемы и сумел занять лишь второе место в группе.

Отметим, что букмекеры отдают минимальное предпочтение в этом поединке Ювентусу.

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Теги: Атлетико, Атлетико Мадрид, Ювентус, Лига Чемпионов, где смотреть, футбол
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