Узнайте, где можно будет посмотреть предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Французский Лион примет испанскую Барселону в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится во вторник, 19-го февраля, на Арене Парк Олимпик Лион в Лионе. Начало матча - в 22:00 по киевскому времени.

Спорт bigmir)net будет вести текстовую онлайн трансляцию этого поединка, однако матч можно будет посмотреть.

Так, в Украине матч Лион - Барселона в прямом эфире будет показывать телеканал Футбол 2. Кроме того встречу покажет российский телеканал Матч! Футбол 1.

Стоит сказать, что по прогнозам букмекеров, фаворитом встречи является Барселона.

Напомним, Лион вышел в плей-офф турнира со второго места, борясь в группе с Шахтером, Манчестер Сити и Хоффенхаймом. Именно в заключительном туре в матче против “горняков“ французы вырвали путевку в 1/8 финала.

А вот “сине-гранатовые“ уверенно выиграли группу, ни разу не уступив своим соперниками - Тоттенхэму, Интеру и ПСВ.