Узнай, где можно посмотреть в прямом эфире матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Английский Ливерпуль на своем поле проведет первый матч против немецкой Баварии в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Поединок состоится во вторник, 19-го февраля, на стадионе Энфилд. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

Матч Ливерпуль - Бавария в прямом эфире в Украине будет показывать телеканал Футбол 1. Также посмотреть этот поединок можно будет на российском канале Матч ТВ.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Напомним, что Спорт bigmir)net будет вести текстовую онлайн трансляцию.

Отметим, что Бавария вышла из группы с первого места, потеряв очки лишь в двух поединках с Аяксом. А вот Ливерпуль испытывал проблемы в группе с ПСЖ, Наполи и Црвеной Звездой, проиграв три матча на выезде и выйдя в плей-офф со второго места.