Хуссем Ауар считает, что его команда готова к матчу с Барселоной.

Полузащитник французского Лиона Хуссем Ауар поделился ожиданиями от предстоящего матча его команды против Барселоны в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

“Мы готовимся к матчу очень тщательно и осознаем, насколько сложный матч нам предстоит и готовы выложиться на 100 процентов. Мы очень рассчитываем на своих болельщиков.

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В нашей команде очень много высококлассных игроков. Набиль Фекир завтра нам не поможет, но у нас достаточно футболистов ему на замену. Нам нужно сконцентрироваться не на отдельных футболистах Барселоны, а на всей команде.

Предстоящий матч станет для меня самым большим в моей пока недолгой карьере. Однако в этом сезоне у нас уже был опыт больших матчей, например встречи с Манчестер Сити. Поэтому, к противостоянию с Барселоной мы подходим без страха“, — сказал Ауар журналистам.

Напомним, первый матч между Лионом и Барселоной состоится во вторник 19 февраля в 22:00. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча.