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Экс-защитник Интера: Вылет из ЛЧ станет для Ювентуса провалом

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Марко Матерацци уверен в том, что туринцам необходим новый вызов.
Марко Матерацци
Марко Матерацци
Getty Images

Бывший защитник Интера и сборной Италии по футболу Марко Матерацци заявил, что вылет Ювентуса из Лиги чемпионов станет провалом для туринской команды.

“Ювентус постоянно побеждает в Серии А, поэтому им необходим новый вызов. Лига чемпионов идеально для этого подходит. Они одержимы победой в этом турнире.

Туринцы даже подписали Роналду, который знает, как побеждать в Лиге чемпионов. Если Ювентус не выиграет этот турнир, то это будет провалом“, - цитирует Матерацци Football Italia.

Напомним, Ювентус становился чемпионом Италии семь раз за последние семь лет. В этом сезоне команда располагается на 1-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 66 очков после 24 матчей.

В 1/8 финала Лиги чемпионов команда сыграет против мадридского Атлетико. Первый матч состоится в среду, 20 февраля, в Мадриде. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Ювентус, Марко Матерацци
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Источник: www.football-italia.net

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