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Ливерпуль потерял трех защитников на матч с Баварией

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Мерсисайдский клуб испытывает значительные кадровые проблемы.
Деян Ловрен
Деян Ловрен
Getty Images

Английский Ливерпуль не сможет рассчитывать на несколько ведущих игроков в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против мюнхенской Баварии.

Как сообщает портал Sky Sports, предматчевую тренировку “красных“ пропустили нападающий Роберто Фирмино и центральный защитник Деян Ловрен.

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По словам главного тренера Ливерпуля Юргена Клопп, хорватский оборонец не успел до конца восстановиться после травмы сухожилия.

Также матч против Баварии пропустят защитники мерсисайдцев Вирджил ван Дейк (дисквалификация) и Джо Гомес (травма). Таким образом, в распоряжении Клопа остается лишь один центрбек - Жоэль Матип.

Первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между Ливерпулем и Баварией состоится во вторник 19 февраля. На  нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча.

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Теги: Ливерпуль, Бавария, Лига Чемпионов, травма, футбол
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