Немецкий специалист считает, что мюнхенская команда является очень опасным соперником.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии.

“Нас ждет тяжелейшая битва с очень сильной и опытной командой. Мы тоже сильны, хотя это еще нужно доказать на поле. Даже не знаю, что лучше - получить паузу на отдых или играть в привычном ритме. Мы на это влиять не можем. А ответ, возможно, даст завтрашняя игра.

Очень здорово, что многие люди верят в нашу победу над Баварией, но мы еще должны это сделать. Пока история развивается очень хорошо, но она еще не завершилась. Бавария шесть лет доминировала в Бундеслиге, и было совершенно очевидно, что в этом году будет несколько иначе. Чтобы стать чемпионом, команде нужны страсть новичка и мастерство реального претендента на победу. Возможно, в начале сезона у мюнхенцев этого не было, но сейчас они исправляют ситуацию. И я считаю, что это делает Баварию еще более опасным соперником“, - цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч Ливерпуль - Бавария состоится во завтра, 19 февраля. Наш сайт будет вести онлайн трансляцию встречи начиная с 22:00 по киевскому времени.