Атлетико - Ювентус: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Букмекеры определили фаворита встречи Лиги чемпионов между Атлетико и Ювентусом.

Мадридский Атлетико примет туринский Ювентус в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Букмекеры в этой встрече отдают минимальное преимущество гостям. Так, в конторе Pari-match на победу туринцев можно поставить с коэффициентом 2.80, а на успех хозяев - 2.85. Ничью в этом поединке оценили в 3.05.

Их коллеги из William Hill оценили успех Атлетико в 2.80, а победу команды из Турина - в 2.75. На ничейный исход здесь установлен коэффициент 3.00.

Мадридский клуб попал в плей-офф Лиги чемпионов со второго места, проиграв в своей группе дортмундской Боруссии.

Ювентус же без проблем разобрался с Манчестер Юнайтед, Валенсией и Янг Бойз и занял первое место в своей группе.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги чемпионов Атлетико - Ювентус состоится в среду, 20-го февраля, на стадионе Ванда Метрополитано в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча.