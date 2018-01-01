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Лион - Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Букмекеры определили фаворита поединка Лион - Барселона.
Лион - Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
Лион - Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Французский Лион сыграет с испанской Барселоной в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

Букмекеры считают фаворитом этой встречи каталонский клуб. Так, в конторе Pari-match на успех испанского гранда можно поставить с коэффициентом 1.80, в то время как успех Лиона оценили в 4.20. Ничью здесь оценили в 4.10.

В конторе William Hill на победу хозяев принимают ставки с коэффициентом 4.60, а на успех гостей - 1.75. Ничейный результат здесь оценили в 3.80.

Лион вырвал путевку в плей-офф турнира в последнем матче группового этапа, отправив донецкий Шахтер в Лигу Европы. Также в группе с французами были Манчестер Сити и Хоффенхайм.

А вот Барселона уверенно вышла из группы с первого места - она набрали 14 очков, обойдя Тоттенхэм, Интер и ПСВ.

Напомним, поединок 1/8 финала Лиги чемпионов состоится во вторник, 19-го февраля  на Арене Парк Олимпик Лион в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого матча.

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Теги: Барселона, Лион, Лига Чемпионов, ставки на спорт, прогноз букмекеров, ставки букмекеров, футбол
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